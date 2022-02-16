НАЗК направило до суду адмінпротокол на нардепа Анатолія Гунька

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адмінпротокол про порушення антикорупційного законодавства на нардепа за 208 округом від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

Суть правопорушення у тому, що бувши нардепом Гунько з листопада по грудень 2020 року залишався директором ТОВ "Фінтехінвест".

Адмінпротокол на нього склали за статтею 172-4 "Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності".

Покарання за це правопорушення – штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Сам Гунько у коментарі Суспільного сказав, що посаду директора він залишив до обрання народним депутатом.

"Я був засновником товариства і коли мене обрали народним депутатом, я покинув склад засновників (вибори за 208 округом 2020 року, -ред.). Це стара компанія, підприємство вже не працювало, не мало і рахунку".

Чому на нього склали протокол пояснює тим, що потрібен був деякий час, щоб вийти із товариства.

"Один із засновників хворів на ковід, я – один із трьох. Ми навіть нотаріуса до нього возили. Порушення законодавства, це коли б я отримував прибуток. А я подав вчасно заяву про вихід. На "Фінтехінвест" жодного рахунку не було вже років 5, – пояснив Гунько.

Справу Гунька розглядатиме Печерський районний суд Києва.

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