Евакуація у коледжі: харківських студентів навчали, як діяти під час пожежі

У Харківському машинобудівному коледжі 16 лютого провели навчання з пожежної безпеки з імітацією пожежі та евакуацією.

За легендою зайнялось у бібліотеці на другому поверсі будівлі, розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій по Індустріальному району Євген Рудень.

"Знаємо, що в бібліотеці велике пожежне навантаження — книжки, через які вогонь швидко розповсюджується", — пояснює Рудень.

Суспільне Харків Готовність закладу визначається під час надзвичайної ситуації, а не тренування, каже інспектор

Інспектор радить звернути увагу на шляхи евакуації: "При виникненні надзвичайної ситуації — це основне. Вони повинні бути не завантажені, повинні бути позначені знаками безпеки, а евакуаційні виходи позначені світильниками".

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Під час навчань евакуювали понад 400 людей — студентів коледжу, викладачів, персонал.

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Рятувальники показали учням, як користуватися вогнегасниками. Студенти спробували себе у ролі пожежників.

Суспільне Харків Студент третього курсу Руслан Артеменко гасить вогонь під час навчань

"Вийшло з першого разу, було нескладно. Сподобалось. Там є ручка, розпилювач. В принципі, нічого складного", — говорить третьокурсник Руслан Артеменко.

Тренування у коледжі проводяться двічі на рік, розповіла в. о. директора закладу Світлана Міщенко.

"Сьогодні у нас це була пожежна ситуація, завдяки допомозі ДСНС ми її провели в повному обсязі з імітацією всього процесу. Щорічно ми затверджуємо план заходів. На сьогодні нагальними є й інші. Бо були випадки у Харкові, наприклад, хибні мінування навчальних закладів", — говорить Міщенко.

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