Згоріли куртки і взуття: батькам учнів ліцею на Харківщині нададуть компенсації

Дергачівська міська рада затвердила рішення про надання матеріальної допомоги родинам, діти яких втратили речі у пожежі в Козачолопанському ліцеї 25 січня. Сума компенсації залежить від кількості та вартості втраченого майна.

Про це Суспільному розповів Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко.

У рішенні, яке 8 лютого ухвалили на сесії Дергачівської міськради, зазначено, що п'ятеро людей отримають по 500 гривень компенсації, 54 людини — по 1200 грн, 20 людей — по 2200 грн.

"В когось згоріли тільки рукавички, в когось — тільки взуття, капці, в когось — куртка. Тому кому 2200 гривень, кому 1200 гривень. Всі, хто постраждав, отримають компенсацію", — пояснив Задоренко.

За словами міського голови, пожежа виникла через несправність електропристрою.

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