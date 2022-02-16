На Харківщині ексголову РДА підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Колишнього голову Красноградської районної держадміністрації підозрюють у заволодінні майже 200 тис. гривень з бюджету.

За версією слідства, експосадовець уклав фіктивні договори на перевезення з підприємцями та підписав акти виконаних робіт, хоч послуги не надавалися, повідомила пресслужба прокуратури Харківщини 16 лютого.

За даними слідства, договори ексголова укладав у березні 2021 року під час ліквідації місцевих районних державних адміністрацій. Чоловіку оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, вчиненому за попередньою змовою. Слідство перевіряє й інші угоди, які укладав експосадовець, а також встановлює людей, які можуть бути причетними до схеми.

14 лютого посадовцю обрали запобіжний захід, повідомили в Красноградському районному суді. Чоловік пробуде два місяці під домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

30 березня 2021 року президент звільнив з посади голови Красноградської РДА Олександра Кайдаша.

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