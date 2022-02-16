Лікарі розповіли про стан двох школярів, які провалилися під лід на Волині

Стан двох дітей 9 та 10 років, які напередодні потрапили під кригу на ставку в селі Заліси Ковельського району, задовільний. Про це в коментарі Суспільному розповів директор Ратнівської районної лікарні Михайло Бегаль.

Діти в медзакладі перебувають з 15 лютого.

"У хлопчиків діагностували загальне переохолодження організму", – зазначив керівник районної лікарні. Скільки ще часу школярі пробудуть в медзакладі поки невідомо.

Як розповів у коментарі Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, під лід на місцевому ставку потрапили троє дітей. Семирічний хлопчик потонув. Врятувати школярів намагався 20-річний місцевий житель, який проїздив повз на мотоциклі.

"Один з хлопчиків махав руками і кликав на допомогу. Чоловік негайно кинувся у ставок та дістав з-під льоду дітей. Двох хлопців вдалося врятувати, а їх товариш вже був без ознак життя", – сказав Олег Плазовський. Як діти потрапили на водойму з'ясовують слідчі.

За фактом нещасного випадку в поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Що відомо

15 лютого у селі Заліси Ковельського району на місцевому ставку загинув хлопчик 2014 року народження. Ще двох школярів – 2011 та 2012 років народження – реанімували та шпиталізували до лікарні.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.