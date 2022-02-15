У селі на Волині втопився школяр. Ще двох дітей врятували

У селі Заліси Ковельського району на місцевому ставку загинув хлопчик 2014 року народження, – розповіла Суспільному телефоном інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич.

Ще двох школярів – 2011 та 2012 років народження – реанімували та шпиталізували до лікарні.

Зі слів інспекторки Нацполіції, до правоохоронців повідомлення про трагедію на водоймі надійшло о 16:15 15 лютого. Всі троє дітей є мешканцями села Заліси. Як школярі потрапили у воду – наразі невідомо.

Як розповів Суспільному телефоном завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік, двох дітей, яких медикам вдалося врятували, доставили в Ратнівську центральну районну лікарню.

"Одній дитині проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося", – додав медик.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Нацполіції області, які з’ясовують обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України, – зазначила Марина Балдич.

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