Алек Болдвін через необережність вистрілив та вбив кінооператорку Галину Гатчинз під час зйомок фільму "Раст" у 2021 році. Таке твердження міститься у судовому позові сімʼї загиблої проти актора.

Про це повідомляє BBC.

Галина Гатчинз загинула під час зйомок фільму після того, як пістолет, що знаходився у руках Алека Болдвіна вистрілив бойовим патроном. Болдвін є одним з обвинувачених у справі про загибель кінооператорки.

Сімʼя Гатчинз стверджує, що Болдвін та інші не дотрималися стандартних для індустрії процедур безпеки та правил поводження зі зброєю. У позові також міститься твердження, що продюсери фільму навмисно скорочували процедури перевірки заходів безпеки, аби не відставати від розкладу зйомок фільму, попри численні зауваження проти такої поведінки.

Як стверджує аналітикиня BBC Софі Лонг, таке обвинувачення проти Болдвіна може мати дуже серйозні наслідки. Звинувачення у вбивстві з необережності передбачає, що суд аналізуватиме дії, яких не було зроблено для попередження смерті, а не ті, що були зроблені. Продюсер фільму та актор змушені будуть довести, що дотримувалися стандартів безпеки під час зйомок фільму.

Що відомо

22 жовтня американський актор Алек Болдвін під час зйомок вестерну випадково поранив режисера та операторку, яка згодом померла у лікарні. У МЗС повідомили, що жінка мала українське громадянство.

24 жовтня стало відомо, що частина знімальної групи кінофільму звільнилася за день до нещасного випадку через проблеми із безпекою.

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