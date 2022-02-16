Суд визнав винним 42-річного шепетівчанина, який у стані алкогольного сп'яніння, спричинив смертельну аварію. У ДТП загинула пасажирка авто, 44-річна дружина водія.

Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.

Чоловікові призначили покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Що відомо