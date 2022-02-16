Суд визнав винним 42-річного шепетівчанина, який у стані алкогольного сп'яніння, спричинив смертельну аварію. У ДТП загинула пасажирка авто, 44-річна дружина водія.
Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції у Хмельницькій області.
Чоловікові призначили покарання у виді 5 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.
Що відомо
- Аварія трапилася 24 вересня 2021 року близько 14:00 години на автодорозі сполученням «Городище — Рівне — Старокостянтинів", поблизу с. Ленківці Шепетівського району.
- 42-річний шепетівчанин, керуючи автомобілем "Opel Astra", виїхав за межі проїжджої частини дороги у кювет. Внаслідок ДТП пасажирка авто, 44-річна дружина водія, загинула на місці події.
- Наразі розгляд справи у суді завершено. Суд визнав винним шепетівчанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілої.