COVID-19 на Харківщині: 17 смертей та 1765 нових випадків за добу

На Харківщині виявили 1765 випадків коронавірусу за добу, 1738 людини одужали. До статистики внесли відомості про 17 смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 295 536 людей, 16 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"248 965 випадків одужання, 39 811 випадків під медичним спостереженням, 6760 випадків летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 855 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 166;
- Чугуївський — 111;
- Куп'янський — 87;
- Ізюмський — 192;
- Лозівський — 132;
- Красноградський — 102;
- Богодухівський — 120.
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Минулої доби в Україні виявили 31 513 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4378), Одеській (2847), Дніпропетровській (1952) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 310 смертей внаслідок коронавірусу.