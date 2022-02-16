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COVID-19 на Харківщині: 17 смертей та 1765 нових випадків за добу
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COVID-19 на Харківщині: 17 смертей та 1765 нових випадків за добу

Інфографіка
Марія Солодовнік
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COVID-19 на Харківщині: 17 смертей та 1765 нових випадків за добу Суспільне Харків

На Харківщині виявили 1765 випадків коронавірусу за добу, 1738 людини одужали. До статистики внесли відомості про 17 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 295 536 людей, 16 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"248 965 випадків одужання, 39 811 випадків під медичним спостереженням, 6760 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 855 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

  • Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 166;
  • Чугуївський — 111;
  • Куп'янський — 87;
  • Ізюмський — 192;
  • Лозівський — 132;
  • Красноградський — 102;
  • Богодухівський — 120.
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Минулої доби в Україні виявили 31 513 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4378), Одеській (2847), Дніпропетровській (1952) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 310 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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