Двох жителів Виноградова, Владислава Танчинця та Анатолія Спірова, розшукує поліція на Закарпатті. Чоловіки вночі 16-лютого втекли з ізолятора тимчасового тримання, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, втекли з-під варти чоловіки близько 00:30. "Двоє 29-річних чоловіків напали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідому напрямку. На пошуки втікачів орієнтовано всі наряди поліції регіону, також відповідні заходи проводять оперативні підрозділи", — додала речниця.

Поліція звертається до громадян: "Кому відоме місце знаходження вказаних фігурантів, повідомити про це на лінію "102". Анонімність гарантуємо!"

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