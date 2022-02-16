Ніжинець Петро Іванов проведе черговий бій за титул IBF International

Ніжинський боксер-професіонал Петро Іванов 26 березня боротиметься за титул чемпіона IBF International. Поєдинок пройде у Дортмунді проти німця Тімо Роста.

Як розповів Суспільному Петро Іванов, про цей бій він дізнався 15 лютого.

"Хороший суперник, тому що він боксував і з Феліксом Штурмом – це дуже відомий боксер у Німеччині. У Тімо Роста 12 перемог і тільки одна поразка. Тому налаштовуюсь на те, що бій буде нелегкий. І титул дуже серйозний. IBF International – це титул, після якого йде титул чемпіона світу. І у разі перемоги 26 березня я буду входити в топ-10 рейтингу по всіх боксерських організаціях", – каже Петро Іванов.

За словами боксера, готуватиметься до бою у Києві. Нині розпочалась посилена фізична підготовка. За тиждень – спаринги, потім буде цілеспрямовано готуватися до суперника.

Поєдинок за титул IBF International запланований 10-раундовий поєдинок. Раніше всі титульні бої Петро Іванов завершував достроково, нокаутувавши суперників. Найдовший бій, який проводив Петро Іванов, тривав дев'ять раундів.

"Налаштовуємось на всю дистанцію. Суперник хороший. Це бокс, ніхто не знає, як закінчиться поєдинок: можливо, він завершиться достроково, а можливо і доведеться пройти всю дистанцію", – каже Петро Іванов.

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