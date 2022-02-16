Малохмарно та до 8° тепла. Погода в Україні 16 лютого

В Україні 16 лютого очікується хмарна з проясненнями погода – на Заході місцями йтиме дощ. Удень можна очікувати на +5..+8°C тепла, однак вранці по всій країні синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це Укргідрометцентр.

"Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ з мокрим снігом. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с", – ідеться у повідомленні синоптиків.

На заході України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +7 до +8°C – вночі ж до 0 градусів. У всьому регіоні хмарно – очікується місцями дощ.

На півночі та сході тим часом денна температура перебуватиме в межах +4..+6°C – у всьому регіоні буде малохмарно, вітер дутиме помірний, переважно з Півдня. На Луганщині вночі очікується до 8 градусів морозу.

На півдні буде не набагато тепліше — в середньому +6°C удень, однак вночі очікується несильний мороз до 2 градусів. У Криму на південному побережжі — ясно та сухо, вдень до 7 градусів тепла – вночі до 1 градусу морозу.

У Києві вдень синоптики прогнозують +3..+5°C, а вночі — -2..-4°C, без опадів і з мінливою хмарністю. Вітер південний, 5-10 м/с.

Скріншот, Суспільне

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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