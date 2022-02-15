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Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж двох тижнів на Закарпатті
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Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж двох тижнів на Закарпатті

Тетяна Черевко Оксана Ушакова
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Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж двох тижнів на Закарпатті Суспільне Закарпаття

Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж останніх двох тижнів на Закарпатті. Про це Суспільному розповіла обласна координаторка вакцинальної кампанії Олена Верстюк-Шарапа.

Щеплення від поліомієліту зробили шестимісячній Еліні. Мама дівчинки Ольга Федотюк розповіла: приводить доньку на вакцинацію за графіком.

"Так само ми приходили й у два місяці, і в чотири, тим паче тепер спалах поліомієліту. Так як нам сьогодні шість місяців, ми прийшли отримати крапельки від поліомієліту. Вирішили не втрачати час і все зробити вчасно", — розповіла Ольга Федотюк.

Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж двох тижнів на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

Перед щепленням дівчинку оглянула сімейна лікарка. Вона розповіла: "Дитині шість місяців, вона підлягає третьому щепленню від поліомієліту. Це третя оральна вакцина, яку роблять згідно з планом. План щеплення після року – перша ревакцинація у півтора року, друга – у шість років і третя – у чотирнадцять. На моїй дільниці практично відмов від щеплення від поліомієліту не має".

У 7-й сімейній амбулаторії Ужгорода на обліку перебувають майже 6 000 тисяч дітей, із них щеплення від поліомієліту не отримали близько 50, — розповіла завідувачка медзакладу Еліна Анталовська.

"Ми раз у пів року проводимо аналіз: виписуємо дітей, які запізнилися на щеплення, відмовилися через гострі хвороби або мають протипокази за хронічними хворобами. Ми запросили близько 45 дітей і прийшли лише 15 через те, що деякі відсутні у місті або мають гостру патологію, або мають контакт через коронавірус з дорослим населенням", — розповіла Еліна Анталовська.

Майже 1400 дітей щепили від поліомієліту впродовж двох тижнів на ЗакарпаттіСуспільне Закарпаття

Загалом на Закарпатті мають щепити від поліомієліту 10 тисяч дітей, — розповіла координаторка вакцинальної кампанії в області Олена Верстюк-Шарапа. За її словами, під час першого етапу вакцинували майже 1 400.

"Триває перший етап, під час якого ми маємо щепити дітей, які не вакциновані за календарем по віку. Заплановані діти загалом від 6 місяців та 6 років. Тобто це всі дітки, які не отримали перші дози вакцини вчасно. Ми працюємо з батьками, працюємо зі ЗМІ: наголошуємо, що таке поліо-, що він невиліковний, він призводить до невиліковного паралічу. Нагадую про необхідність вакцинації", — сказала Олена Верстюк-Шарапа.

За словами координаторки, на Закарпатті достатньо вакцини від поліомієліту. Перед першим етапом додаткової імунізації область отримала ще близько 9 тисяч доз. Щепити дітей можна у будь-якій амбулаторії.

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