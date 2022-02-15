Фотовиставку до річниці Революції Гідності відкриють у Хмельницькому

17 лютого о 16.00 у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття персональної виставки фотографій "Революція Гідності: погляд серцем" фотохудожниці Мирослави Безман. Про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.

Зазначається, що даний проєкт - це особистий погляд авторки через об’єктив на події та на особистості Євромайдану. Це фото людей, як вони є, репортаж з місця подій, як вони відбувалися. Проєкт демонструє збережену фотомить, даючи можливість глядачеві доторкнутись до минулого.

Виставка про Євромайдан Мирослави Безман експонувалась в Україні, Італії та Ірландії. Переглянути фотосвітлини можна буде до 1 березня 2022 року.

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