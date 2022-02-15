Доля ставка: у селі біля Рівного жителі добиваються повернення водойми громаді

Частина жителів села Великий Олексин, що неподалік Рівного, вважають, що місцеву водойму збирається приватизувати фермер, який нею користується. Люди зібралися на схід села, щоб вирішити, як діяти далі. Проголосували за те, щоб водойма була у комунальній власності. Натомість фермер каже, що ставок приватизовувати не планує.

Водойму у селі Великий Олексин місцеві називають "Земснаряд". Володимир Погуляєв розповідає, що це частина заплави річки Устя. З 1993 року нею користується місцевий фермер.

"Місцеву громаду в першу чергу не влаштовує те, що даний громадянин перешкоджає для місцевих жителів у користуванні цією водоймою за своїми потребами. Тобто, прийти порибалити, відпочити на березі річки, це неможливо. Перешкоджає просто доступу до водойми. Веде браконьєрство постійно на цій водоймі. Це зменшує кількість риби, неможливо знайти з ним спільну мову упродовж цих 29 років", – коментує житель Великого Олексина Володимир Погуляєв.

Фото: Суспільне Рівне

Чоловік каже, що нещодавно водоймі присвоїли кадастровий номер. Тому, підозрює, що її хочуть приватизувати. Частина жителів Великого Олексина зібралися, щоб вирішити, як діяти далі.

"Я тут родився, я змалку рибалив і купався на ставку. Зараз мені дуже образливо, що нема риби на ставку, що так пропадає ставок. Я – мешканець Великого Олексина, але їжджу на риболовлю в зовсім інші місця, тому що там взагалі не клює, нема риби. Я хотів, щоб був у громаді, щоб громада вирішувала. Це наш ставок і повинно бути колективно все, а не один хазяїн", – пояснює житель Великого Олексина Юрій Сорока.

Фермер Віталій Грицюк каже, що має акт на право користування ставком на 49 років. Приватизовувати його не планує, а вилов риби, дійсно, обмежує.

"Як я можу його приватизувати, хто його мені дасть приватизувати. Вода в нас не приватизовується. Запустив я тону риби, приходить їх три кожен день, кожен ловить по три кілограми, за скільки часу вони мені виловлять ту рибу? Риба сама не росте, її треба привезти, зарибнити, вигодувати. Я ж їм не забороняю – візьми вудочку, піди. Але один чоловік може один раз в тиждень, чи місяць", – зазначає користувач ставка Віталій Грицюк.

Фото: Суспільне Рівне

На зборах частина селян вирішила забрати водойму із користування Віталія Грицюка.

"180 повнолітніх громадян одноголосно висловилися про те, щоб водойму забрати у комунальну власність. Для цього необхідно здійснити ряд заходів, громадою дані відповідні доручення депутатам. Перший наш крок – робляться запити у відповідні органи, щоб встановити, чи належним чином він використовує", – уточнює житель Великого Олексина Андрій Піхоцький.

Керівниця відділу земельних відносин Шпанівської сільради Вікторія Кучерук каже, що поки звернення від селян не отримували, але про ситуацію знають.

"Будь-яких рішень по даному питанню сільською радою не приймалося. Але, зокрема, виникло питання реєстрації земельної ділянки, присвоєння кадастрового номера. Підготовано лист до Головного управління Держгеокадастру для з'ясування правомірності держреєстрації земельної ділянки без згоди власника. Мається на увазі – сільської ради. Чекаємо офіційної відповіді, щоб надалі прийняти будь-які дії", – каже керівниця відділу земельних відносин Шпанівської сільради Вікторія Кучерук.

За словами Володимира Погуляєва, водойму планують передати в комунальну власність, аби місцеві органи самоврядування виділили гроші на приведення до порядку берегової лінії, облаштування місць відпочинку, і, можливо, зариблення ставка.

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