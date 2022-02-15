Членам Рівненської обласної федерації боксу представили нового тимчасового керівника. Зустріч із представниками Федерації боксу України відбулася у Рівному 15 лютого. Довіреність керувати федерацією боксу на Рівненщині видали Миколі Поленчуку. Водночас члени місцевого осередку та чинний голова Володимир Соколовський не погодилися з таким рішенням.

Керівника змінили, оскільки контрольно-дисциплінарна комісія Федерації боксу України припинила співпрацю з чинним головою Володимиром Соколовським, повідомив генеральний секретар Федерації боксу України Ілля Гурович.

Члени обласного осередку та сам Володимир Соколовський – проти такого рішення федерації, оскільки, за їхніми словами, посада голови є виборною і термін перебування керівника завершується у 2023 році.

"Рішенням контрольно-дисциплінарної комісії, керівництво осередку Рівненського, те, яке є, відсторонене від роботи по розвитку боксу в Україні. Ми сюди приїхали, щоб вручити людині довіреність від Федерації боксу України, якій федерація боксу довіряє розвиток боксу в Рівненській області. Ця людина – Поленчук Микола Леонідович", – заявив генсекретар Федерації боксу України Ілля Гурович.

Новообраний голова обласного осередку Микола Поленчук очолює академію бойових мистецтв "Легіон".

"Якщо взяти розвиток спорту, то я багато для цього зробив. Хто проти – може сказати. Я не прийшов сюди мірятися і збивати Соколовського, щоб стати на його місце. Повірте, в мене в житті все добре", – розповів Микола Поленчук.

За словами Володимира Соколовського, такий процес є порушенням статуту федерації.

"У нас перевиборів немає. Перевибори мої будуть у 2023 році. Ось тоді приходьте. А зараз я говорю вам прямо – я залишаюся президентом, тому що я обраний президент. Беріть мандат і їдьте. Микола Поленчук ніякого мандату не отримує зараз, поки в нас не відбулися якійсь рішення нагорі", – заявив він.

У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій президентом було переобрано Володимира Продивуса. Частина регіональних боксерських федерацій, в тому числі й Рівненська, вважає її нелегітимною через відсутність кворуму. Відтак, представники 14 місцевих осередків звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення 22 лютого нової звітно-виборчої конференції.

Як пояснив Суспільному спортивний директор ФБУ Антон Чередніченко, конференція у грудні відбулася без порушень статутних норм. Водночас членам Рівненської обласної федерації боксу він порадив самим визначитися з тим, чию кандидатуру вони будуть підтримувати та оберуть як представника від Рівненщини на конференції 22 лютого.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram