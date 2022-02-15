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На Херсонщині вилучили незаконного алкоголю та цигарок на суму понад 650 тисяч гривень
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На Херсонщині вилучили незаконного алкоголю та цигарок на суму понад 650 тисяч гривень

Світлана Піцан
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На Херсонщині вилучили незаконного алкоголю та цигарок на суму понад 650 тисяч гривень фото: поліція Херсонської області

На Херсонщині поліцейські зупинили автомобіль «Рено Трафік» і знайшли в ньому алкоголю та цигарок без марок акцизного податку на суму понад 650 тисяч грн.

Про це йдеться на сторінці поліції у Херсонській області.

Подія сталась у селі Нова Збур’ївка. Поліцейські вилучили 370 літрів горілки, 20 літрів коньяку, 10 літрів вина, 8 047 пачок цигарок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень із конфіскацією та знищенням незаконних товарів.

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