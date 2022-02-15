Сім’ям дев'яти з 13 загиблих у ДТП під Брусиловим виплатили страхову компенсацію на суму понад 700 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомив директор обласної дирекції страхової компанії “Оранта” Сергій Кравчук.

За його словами фура, яка виїхала на зустрічну смугу та спричинила смертельну аварію – мала “автоцивілку”. Компанія виплатила родинам загиблих моральну компенсацію, не чекаючи завершення судової справи.

"Згідно з чинним законодавством та законом України “Про цивільноправову відповідальність”. Повинна бути сплачена моральна шкода в розмірі 78 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день. Також компенсується витрати, пов’язані з похованням та, якщо залишились особи, які на утриманні загиблими".

За словами Сергія Кравчука, ще чотири родини загиблих готують документи для отримання грошей. До 8 березня їм також виплатять компенсацію. Ще страхова компанія повинна компенсувати витрати на ремонт маршрутного автобуса, який був понівечений фурою.

"Щодо травмованих, ми безпосередньо в перші дні питали, що потрібно і таке інше. На дату звернення компанії до потерпілих, які залишились в живих після страшної ДТП, ми отримали інформацію від них самих та від лікуючих закладів про те, що завдяки бюджету мерії та обласної адміністрації, завдяки їх допомозі всі необхідні ліки та роботи, які пов’язані зі здоров’ям були взяті на себе адміністраціями: міською та обласною".

За інформацією Суспільного, пасажирів маршрутки за квитком страхувала компанія “ПростоСтрахування”. Ми надіслали їй інформаційний запит, чекаємо відповідь.

Нагадаємо, вранці 7 грудня 2021 року на трасі "Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч" біля Чернігова в районі села Брусилів маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами зіткнулася з фурою. В результаті ДТП загинули 13 людей, травми отримали – 7.

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