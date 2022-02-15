До Луцького спиртогорілчаного комбінату застосують штрафні санкції через злив браги в каналізацію "Луцькводоканалу". Обсяги завданих збитків наразі підраховують, – розповіла Суспільному телефоном речниця комунального підприємства Ольга Федоренко.

Впродовж декількох днів Луцький спиртогорілчаний комбінат отримає попередження щодо перевищення показників у стічних водах.

"Наші спеціалісти готують документ на завод по визначених перевищеннях. Їм буде нарахована штрафна санкція до кінця місяця. Сума штрафу поки не визначена, оскільки точні обсяги скидів визначаються", – каже речниця комунального підприємства.

Лабораторне дослідження рідин, зі слів Ольги Федоренко, показало перевищення норм по 13 показниках, що ускладнює процес очистки стоків на очисних спорудах.

Суспільне Волинь Результати відібраних проб

Також працівники "Луцькводоканалу" обстежать мережі водопостачання та водовідведення на території спиртогорілчаного комбінату. "Завод на контакт йде, але беремо цього користувача на посилений контроль", – додала Ольга Федоренко.

За коментарем щодо ситуації зі зливом браги Суспільне звернулося до юристки Луцького спиртогорілчаного комбінату Ольги Мельничук. Телефоном працівниця підприємства зазначила, що офіційний коментар зможе надати 16 лютого.

Що відомо

10 лютого в Луцьку виявили незаконний злив браги на вулиці Ковельській у каналізаційні мережі комунального підприємства "Луцькводоканал". Працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії відібрали проби для аналізу рідини.

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