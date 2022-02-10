У луцькій каналізації виявили злив браги. Бактеріологи відібрали проби рідини

У Луцьку виявили незаконний злив браги у каналізаційні мережі комунального підприємства "Луцькводоканал". У рідині виявили перевищення норм хімічного споживання кисню, що ускладнює процес очистки стоків на очисних спорудах, – розповів Суспільному заступник керівника підприємства Святослав Дмитроца.

З його слів, рідину, внаслідок скидання якої з каналізаційних люків на вулиці Ковельській йшла пара, випадково виявили технічні працівники підприємства.

Суспільне Волинь

Працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії 10 лютого відібрали проби.

"Ми зараз зафіксували перевищення хімічного складу кисню в 10 раз, ніж передбачено правилами скидання стічних вод. Що стосується хімічного складу кисню і біологічного складу кисню, то це два дуже важливих для нас показники і їхнє перевищення є досить критичним", – говорить перший заступник директора "Луцькводоканалу".

Суспільне Волинь

Як зазначив Святослав Дмитроца, стоки йдуть від одного з підприємств міста, до нього можуть застосувати штрафні санкції. "Був присутній представник споживача і його підпис в протоколі відбору проб є присутній", – додав заступник керівника підприємства.

З його слів, скидання відбувається другу добу поспіль.

"Це – наш Луцький спирто-горілчаний комбінат. Розглядається питання щодо припинення послуги водопостачання цьому споживачу у зв’язку з тим, що ним порушуються умови договору щодо якості скидання стічної води", – каже Святослав Дмитроца.

Суспільне Волинь

Результати дослідження проб рідини, додав заступник директора КП "Луцькводоканал", та показників, які перевищують норми, будуть відомі 14 лютого.

За коментарем щодо ситуації Суспільне звернулося до представників Луцького спирто-горілчаного комбінату. До журналістів вийшла юристка Ольга Мельничук, яка зазначила, що офіційних звернень від КП "Луцькводоканал" до них не надходило, а коментар підприємство надасть згодом.

Суспільне Волинь Луцький спирто-горілчаний завод

Також Суспільне поспілкувалося з мешканцями прилеглих вулиць, які розповіли, що періодично в районі спиртзаводу відчутні неприємні запахи.

Як розповів телефоном заступник начальника відділу екології міської ради Олег Гелета, поки немає результатів лабораторного дослідження стоків, говорити про їхній вплив на довкілля не можна.

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