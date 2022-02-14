Сумська каратистка привезла "золоті" медалі з харківського турніру

У Харкові 12-13 лютого відбувся турнір з карате Kharkiv Open. Участь у ньому взяли понад тисяча сто спортсменів з шести країн світу.

На турнірі у Харкові дві золоті медалі здобула сумчанка Анна Гейко. У своїй ваговій категорії вона стала кращою серед молоді. "У мене було чотири поєдинки. Перший поєдинок був з рахунком 5:1. Наступний поєдинок – 2:2. Третій поєдинок – 3:0 (якщо я не помиляюсь). І фінал – 10:0", – розповіла Суспільному спортсменка.

Крім медалі у "молодіжці" Анна виборола ще одну – серед дорослих. І знов – золото. Рівень складності однаковий, розповіла дівчина. Але через те, що вона відбирається у національну збірну України, на психологічному рівні важче спортсменці було на молодіжному турнірі.

Тренер клубу "Прогрес" Ігор Угіч розповів Суспільному, що представники Сумщини гідно виступили на харківському турнірі. Привезли додому дві золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди. Делегація Сумської області складалась з клубу "Водокай" – вони привезли додому одну срібну нагороду. Також клуб "Додзьо" з Глухова привіз додому одну бронзову нагороду. Клуб "Самурай" (спортсмени з Глухова та Шостки) залишились без нагород.

Після харківського успіху Анна Гейко готується до турніру у Хорватії. Там 18-20 березня відбудеться турнір «Хорватія Оупен», де сумська спортсменка змагатиметься серед молоді.

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