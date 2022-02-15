У Дніпрі вшанували учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого у Дніпрі в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці виведення військ з Афганістану, біля пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам "Вибух пам’яті" відбулася церемонія покладання квітів. Про це йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.
В урочистостях взяли участь керівники міста, області, районів, силових структур, голови міського та обласного об’єднань ветеранів Афганістану, представники релігійних громад, воїни-інтернаціоналісти, а також рідні, близькі тих, хто загинув в Афганістані, просто охочі містяни.
Під час заходу пролунав гімн України.
Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після чого Січеславською Набережною під музику військового оркестру пройшли військові підрозділи Дніпропетровського гарнізону.
У Дніпрі в рамках комплексної програми соціального захисту мешканців цього року на матеріальну допомогу, медичне обслуговування, оздоровлення афганців, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих у міському бюджеті передбачено 6,8 млн грн.
Зокрема, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 493 воїни-інтернаціоналісти з інвалідністю отримали по 1 500 грн, а 300 учасників бойових дій – 1 000 грн. Окрім того, до цієї дати 100 вдів отримують одноразову матеріальну допомогу у 23 930 грн та по 1 000 грн щомісячно.
Що відомо
- 15 лютого 1989 року з Афганістану вивели радянські війська.
- З 2004 року в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
- У Дніпрі мешкають близько 2,5 тис. воїнів-інтернаціоналістів.
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