У Дніпрі вшанували учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого у Дніпрі в День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці виведення військ з Афганістану, біля пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам "Вибух пам’яті" відбулася церемонія покладання квітів. Про це йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

В урочистостях взяли участь керівники міста, області, районів, силових структур, голови міського та обласного об’єднань ветеранів Афганістану, представники релігійних громад, воїни-інтернаціоналісти, а також рідні, близькі тих, хто загинув в Афганістані, просто охочі містяни.

Дніпровська міськрада В урочистостях взяли участь керівники міста

Під час заходу пролунав гімн України.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Після чого Січеславською Набережною під музику військового оркестру пройшли військові підрозділи Дніпропетровського гарнізону.

Дніпровська міськрада Військовий оркестр

У Дніпрі в рамках комплексної програми соціального захисту мешканців цього року на матеріальну допомогу, медичне обслуговування, оздоровлення афганців, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих у міському бюджеті передбачено 6,8 млн грн.

Дніпровська міськрада Пам’ятник загиблим воїнам-інтернаціоналістам "Вибух пам’яті"

Зокрема, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 493 воїни-інтернаціоналісти з інвалідністю отримали по 1 500 грн, а 300 учасників бойових дій – 1 000 грн. Окрім того, до цієї дати 100 вдів отримують одноразову матеріальну допомогу у 23 930 грн та по 1 000 грн щомісячно.

Що відомо

15 лютого 1989 року з Афганістану вивели радянські війська.

З 2004 року в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

У Дніпрі мешкають близько 2,5 тис. воїнів-інтернаціоналістів.

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