У 2022 бронетанковий завод у Харкові працюватиме над чотирма модернізаціями на основі танка Т-64 на замовлення Міністерства оборони.

Про це 15 лютого повідомив директор підприємства Герман Сметанін.

"Різні модифікації мають різне оснащення. Якщо казати про Т-64БВ, то це встановлення нових засобів зв'язку, навігації, прицілювання. З новинок саме цього року — нова система внутрішнього зв'язку та встановлення решітчастих екранів, захист паливних баків. Дуже багато модернізацій", — розповів Сметанін.

У лютому підприємство завершує перший контракт цього року — випускає 12 відремонтованих Т-64.

У 2021 році завод відремонтував 62 одиниці техніки, каже директор. За його словами, щомісяця підприємство випускає та оновлює чотири одиниці техніки. За потреби, говорить Сметанін, можуть випускати по вісім одиниць щомісяця.

Партію модернізованих за стандартами НАТО Т-64 після випробувань передадуть Збройним силам, сказав директор заводу.

"Основою модернізації танка Т-64БМ2 був Т-64. Модернізована основна частина — трансмісійне відділення — де встановили новий двигун 6ТД з посиленими характеристиками. Тобто маневреність танка та потужність збільшилися в рази. Також встановили решітчасті екрани, додатковий захист паливних баків та бортів, додаткова захищена башта. На танку встановили нові засоби зв'язку, нові прибори спостереження, навігація, камера заднього виду, додаткова камера на кулеметі у командира і сам кулемет ще обладнаний додатковим захистом", — розказав інженер-технолог бронетанкового заводу Євген Горковенко.

За його словами, найбільш вразливі місця будь-якого танка — борти та задня частина: "Нині вони укріплені та захищені".

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв розповів, що у 2021 році підприємства концерну випустили на 24% більше продукції, ніж за 2020 рік: "На цьому ми не зупиняємось, адже в січні 2022 року ми випустили ще більше продукції, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року: показник склав +48% або 3 млрд гривень".

Читайте також

Укроборонпром показав випробування модернізованого танка у Харкові