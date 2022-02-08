Укроборонпром показав випробування модернізованого танку у Харкові

Харківський бронетанковий завод випробовує оновлений танк Т-64БВ, модернізований на замовлення Міністерства оборони.
Під час капітального ремонту та модернізації танк оснастили новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".
Також в оновленій моделі Т-64БВ встановили протикумулятивні кормові екрани та гумові щитки на башті.
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"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — цитує директора Харківського бронетанкового заводу Германа Сметаніна пресслужба Укроборонпрому.
ukroboronprom.com.ua
Що відомо
- Танк Т-64БВ є основним танком Збройних сил України. Він призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки й живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.