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Укроборонпром показав випробування модернізованого танку у Харкові
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Укроборонпром показав випробування модернізованого танку у Харкові

Марія Солодовнік
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Укроборонпром показав випробування модернізованого танку у Харкові ukroboronprom.com.ua

Харківський бронетанковий завод випробовує оновлений танк Т-64БВ, модернізований на замовлення Міністерства оборони.

Під час капітального ремонту та модернізації танк оснастили новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

Також в оновленій моделі Т-64БВ встановили протикумулятивні кормові екрани та гумові щитки на башті.

танк Т-64БВukroboronprom.com.ua

Під час модернізації в танку удосконалили паливну систему та встановили додатковий броньований захист паливних баків, повідомляє Укроборонпром

"Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО", — цитує директора Харківського бронетанкового заводу Германа Сметаніна пресслужба Укроборонпрому.

У Харкові на замовлення Міністерства оборони модернізували танк Т-64БВukroboronprom.com.ua

Що відомо

  • Танк Т-64БВ є основним танком Збройних сил України. Він призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки й живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.
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