У Херсоні біля меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

На заході були присутні представники обласної та міської влади, учасники миротворчих місій та війні в Афганістані, чинні військові, родини ветеранів та жителі міста.

За словами ветерана війни в Афганістані Михайла, він щороку приходить сюди в надії зустрітися з товаришами по службі, які ще живі, та знайти тих, чиї прізвища не пам’ятає.

"Коли я служив, у мене був позивний "Акело". Війна спричинила проблеми зі здоров’ям. Дуже важко згадувати ті часи. Я вдячний медсестрам, які допомагали нам, коли повертались з Кандагару в Ташкент у госпіталь. На жаль, я не пам’ятаю їхніх прізвищ, тому що у мене була ретроградна амнезія. Через те я кожного року приходжу та сподіваюсь когось із них зустріти", - розказує чоловік.

Фото: Світлана Білоус/Суспільне Херсон Мітинг-реквієм до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Херсонець Олександр Бовкун, ветеран війни в Афганістані, теж щороку приходить до меморіалу, щоб вшанувати пам'ять загиблих у тій війні.

Любов Боднар пришла за мітинг разом з другом, ветераном війни, та подругою.

"Я вже 10 років проживаю в Херсоні. У мене є друг, який був в Афганістані. Я написала вірш та присвятила йому. Сьогодні хочу привітати всіх, хто воював в Афганістані, тих хлопчиків, які тоді пішли на війну. Не багато повернулись, а ті, хто вижив, уже всі сиві, та все одного посміхаються і радіють", - говорить Любов.

Фото: Світлана Білоус/Суспільне Херсон Мітинг-реквієм до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Голова обласного осередку ветеранів Лариса Фролова прийшла на мітинг, щоб підтримати воїнів - афганців.

"Сьогодні день пам’яті афганців, які загинули в тій війні. Скільки років минуло, а біль втрати зберігається в душах жителів нашого міста, області та всією України. Всім, хто залишився живим, хочу побажати міцного здоров’я та мирного неба над головою", - каже Лариса Фролова.

Фото: Світлана Білоус/Суспільне Херсон Мітинг-реквієм до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Валентина Подоляк, мати одного із загиблих, привітала з 33 річницею виведення військ з Афганістану.

Всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

Що відомо:

Війна в Афганістані, за офіційними радянськими даними, тривала до 15 лютого 1989 року. Унаслідок цієї війни, за міжнародними даними, загинули близько 1,5 млн людей або 10 % з числа тодішнього населення країни.

На виконання інтернаціонального обов’язку відправили 160 тисяч українських військових, 2 559 з яких – жителі Херсонщини. 121 воїн отримав поранення, 61 – повернувся інвалідом, 69 – загинули. На Херсонщині поховані 52 воїни.

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