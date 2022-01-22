Влада Сполучених Штатів звернулася до суду з вимогою конфіскації понад шести мільйонів доларів, які фігурували в угоді про продаж пов'язаного з Коломойським майна в місті Даллас (штат Техас). Там стверджують, що Коломойський узяв гроші із ПриватБанку й "відмив" через нерухомість.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Попередні три скарги проти Коломойського американська влада подала у серпні й грудні 2020 року. У них стверджується, що угоди з купівлі-продажу нерухомості, укладені в містах Даллас, Кентуккі (штат Техас) і Клівленд (Огайо), здійснювалися за рахунок коштів, незаконно виведених Коломойським із "ПриватБанку".

Як стверджує Міністерство юстиції США, Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, які володіли "ПриватБанком" до націоналізації, протягом 2008-2016 років вивели з нього мільярди доларів — переважно через банківські рахунки підставних фірм, відкриті в кіпрському відділенні банку.

Далі пов’язані з Коломойським і Боголюбовим громадяни США Мордекай Корф та Уріель Лабер створили мережу юридичних осіб зі словом "Optima" в назві більшості з них. Ці юрособи оформили придбання низки об’єктів нерухомості в згаданих Далласі, Кентуккі й Клівленді.

Серед останньої угоди, де фігурували ці компанії, — продаж за понад $6 млн офісної будівлі Stemmons Towers у Далласі. Її до того придбали за кошти, які, як стверджує Мін’юст США, були незаконно виведені з "ПриватБанку". Саме їх влада США і хоче конфіскувати.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку через проблеми з платоспроможністю, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 мільярдів гривень.

Результати незалежного розслідування компанії Kroll у 2018 році підтвердили, що ПриватБанк впродовж щонайменше 10 років був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно у розмірі близько 5,5 мільярда доларів.

У квітні 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував націоналізацію ПриватБанку, а за два дні ухвалив ще одне рішення на користь ексвласника банку Ігоря Коломойського. Зокрема суд скасував ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з ПриватБанком осіб.

Але 13 грудня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК, яке задовольняло позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. та скасовувало рішення Нацбанку про визначення пов’язаних із ПриватБанком осіб. Також суд закрив провадження в цій справі.

Крім того, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав так званий антиколомойський закон про банки, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Закон також запроваджує оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури.

Коломойський та Боголюбов оскаржують націоналізацію "ПриватБанку" у Верховному суді Лондона. Розгляд справи по суті там почнеться 1 березня 2022 року.

Читайте також

ВАКС заочно арештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу