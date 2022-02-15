У колекції херсонського вишу зібрані близько 40 представників хижих риб

До 40 представників хижих риб з Південної Америки і Африки зібрані у колекції Херсонського аграрно-економічного університету. За майже два роки невеликі риби дали потомство, для більших екземплярів і шість тонн води для відтворення замало.

Херсонка Зоя Шелестенко говорить, що лише вдруге опинилася в холі аграрно-економічного університету і перебуває під враженням від величезного акваріума, розташованого тут. За її словами, усіх риб любить, та й взагалі природу. Зоя Шелестенко каже, дивується, як мало людей хочуть створювати таку красу, але розуміє, з яким натхненням студенти сюди приходять, бо це - куточок релаксації.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Прісноводний акваріум на 6 000 літрів води з’явився в університеті 2019 року, розповів завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Павло Кутіщев. Говорить, проєкт складний, його спочатку відмалювали, погодили. У цьому допомагав студент, який займається саме акваріумним бізнесом.

Студентів долучали і до монтажу освітлення та комунікацій. За словами викладача, під акваріумом система фільтрації води ще на 2 000 літрів.

фото: оль

"Температура води приблизно 25 градусів, тобто є комфортною для мешкання цих тропічних видів риб. Вода, звісно, забруднюється продуктами метаболізму риб і вона проходить такий процес фільтрації. Спочатку проходить через грубий фільтр очистки, потім проходить біологічний фільтр очистки. Потім вода проходить через ультрафіолетові лампи, де повністю знезаражується, і потрапляє знову вже очищена до акваріума. Тобто такий процес рециркуляції", - говорить завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Павло Кутіщев.

Все автоматизоване, говорить викладач, навіть світло вмикається за таймером. Усі риби хижі, тому годують їх раз на два дні свіжомороженою чорноморською креветкою та дрібною рибою.

"Забезпечують наших риб наші студенти, які працюють у цій галузі, а саме промислові рибалки. Основна складність акваріума, де мешкають одночасно багато видів риб і всі хижі, полягає у тому, що поки цей біоценоз не сформується, деякі види просто не виживають, адже вони змагаються за територію і тут були деякі війни. Але зараз вони вже підросли, поділили свою територію і тепер таких випадків уже не помічаємо", - каже Павло Кутіщев.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Особливою рибою в акваріумі, говорить завідувач кафедри, є річковий вугор, якого зловили у Дніпро-Бузькому лимані. Побачити його вдень можна дуже рідко, більшу частину часу риба ховається під каменем. Кожен вид риб цікавий по-своєму, розповіла асистентка кафедри водних біоресурсів та аквакультури Людмила Цуркан.

"Найбільш чудовими рибками, які мені подобаються, є скат моторо, який дуже цікаво грається в бульбашках і дуже цікаво за ним спостерігати. Також є тут рибка северум нотатус, яка утворює одну пару на все своє життя. Також є рибки гурамі, які мені подобаються. Це - гігантський гурамі червонохвостий: у них дуже цікаві плавнички грудні, за допомоги яких вони знайомляться з іншими рибками, досліджують середовище і вони прийняли вигляд ось таких ниточок", - говорить Людмила Цуркан.

Живуть у акваріумі і представники піраній – паку, найбільш миролюбні серед родичів, каже Людмила Цуркан. Георгій Малета нам розказав, що спостерігати за яскравими рибами приходять багато херсонців, приводять дітей. Чоловік працює на пункті скринінгу в холі університету поруч з акваріумом і особливо симпатизує, за його словами, прісноводному скату.

"Цей акваріум діє заспокійливо як засіб для релаксації. І приємно й візуально на нього дивитись. Коли я виграю мільйон, то викуплю цей акваріум у нашого університету та в себе на дачі його розміщу", - розповів фахівець із питань цивільного захисту Георгій Малета.

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