21 лютого у Житомирі в Домі української культури стартують безоплатні заняття з української мови. "Прокачати" українську зможуть слухачі віком від 20 років. Всього – 40 учасників. Про це Суспільному розповіла завідувачка кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Галина Гримашевич.

За її словами, експрес-курс складається з восьми занять, упродовж яких можна вдосконалити свої знання з ділового мовлення.

"Це буде зовсім інший курс, який відрізняється від того, що був у листопаді минулого року, – каже Галина Гримашевич. – Він спрямований на знання діловодства і мовних норм. Будемо говорити про стильову диференціацію, літературну мову і діалект, літературну мову і суржик, синтаксичні норми ділової української мови, акцентні, орфографічні норми ділового спілкування, лексичні і граматичні норми в діловодстві".

Фото: Суспільне Житомир Галина Гримашевич

Заняття проходитимуть щопонеділка о 17:30 з дотриманням карантинних обмежень. Тривалість – одна година.

Спікерки курсу – кандидатка філологічних наук Галина Гримашевич та вчителі-словесники: Людмила Лінкевич (ЗОШ №28), Віта Барановська (ЗОШ №28), Лілія Баранова (ліцей №2).

Аби стати учасником курсу, потрібно попередньо зателефонувати за номером телефону: 096 964 1078.

Фото: Житомирська міська рада

В управлінні культури міської ради повідомляють, що такі безоплатні курси для житомирян організовуватимуться двічі на рік – до Дня української писемності і мови та до Міжнародного дня рідної мови.

Що відомо

У Житомирі розпочали безкоштовний експрес-курс "Прокачай українську".

У Житомирі до дня мови та писемності проведуть безоплатний експрес-курс "Прокачай українську".

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