Два мільйони гривень виділили на потреби територіальної оборони в Ужгороді

До 2 мільйонів гривень на 2022 рік збільшили обсяг міської Програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки. Таке рішення прийняли 15 лютого на позачерговій сесії Ужгородської міської ради, — повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Підтримали проєкт рішення 33 депутати, це усі присутні. Мер Ужгорода Богдан Андріїв повідомив Суспільному: раніше на оборонні заходи із місцевого бюджету на 2022 рік було виділено 200 тис.грн. "Якщо буде потреба у ще збільшенні, ми зберемося знову й бедемо приймати рішення про виділення грошей", — додав мер Ужгорода.

"Проєкт рішення підготували та внесли зміни у Програму, розглянувши лист командира військової частини А-7369 від 14.02.2022 року та на підставі доручення постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики Ужгородської міської ради від 14.02.2022 року", — повідомили у Telegram-каналі Ужгородської міської ради.

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