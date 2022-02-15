На Харківщині викрали та вивезли до лісу бізнесмена — поліція

Чотирьох чоловіків підозрюють у викраденні людини та автомобіля у Харківській області. За даними поліції, підозрювані схопили бізнесмена біля його будинку та вивезли в ліс, де били та вимагали повернути борг, якого не було.

Напад на 38-річного чоловіка стався 13 лютого у Харкові, про нього правоохоронцям повідомив випадковий свідок, інформує пресслужба поліції Харківщини.

"На місці події поліцейські виявили плями бурого кольору на снігу та чорну рукавичку", — йдеться у повідомленні.

За версією поліції, підозрювані чекали чоловіка біля під'їзду та проти волі посадили в авто Audi Q7, відібрали травматичний пістолет та вимагали 1,5 млн гривень. Потім відвезли у ліс у Хорошеве.

"Тортури продовжилися у лісі, куди бізнесмена завезли зловмисники. Його били та вимагали вказати місце, де він зберігає гроші. Після цього троє невідомих забрали у потерпілого ключі від квартири, пристебнули його до дверцят машини пластиковою стяжкою та пішли, залишивши з чоловіком свого подільника", — йдеться у повідомленні.

Автівку, до якої пристебнули бізнесмена, поліцейські помітили у 150 м від дороги в лісі. Чоловіка звільнили, нападників затримали: "Усі вони жителі Харківської області віком від 26 до 62 років".

Підозрюваним у викраденні людини та автомобіля загрожує до восьми років ув'язнення.

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