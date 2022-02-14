Водія, який п'яним збив дівчину на Харківщині, взяли під варту — поліція

Суд взяв під варту 27-річного водія мікроавтобуса Opel Vivaro, який на смерть збив 18-річну дівчину в селі на Харківщині. За інформацією слідства, він сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Аварія сталася 10 лютого об 11:30 в селі Губарівка Богодухівського району, повідомили у поліції Харківщини. Opel збив дівчину, яка йшла вздовж дороги. Від травм вона померла на місці.

"Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 11 лютого йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання пiд вартою без альтернативи внесення застави", — повідомили у поліції 14 лютого.

За ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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