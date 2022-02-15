На Харківщині COVID-19 виявили у понад 1300 людей

На Харківщині виявили 1354 випадки коронавірусу за добу, 644 людини одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 293 771 людина, 15 лютого повідомили в обладміністрації.

"247 227 випадків одужання, 39 801 випадок під медичним спостереженням, 6743 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 737 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 120;

Чугуївський — 109;

Куп'янський — 60;

Ізюмський — 97;

Лозівський — 79;

Красноградський — 89;

Богодухівський — 63.

Минулої доби в Україні виявили 29 724 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4584), Одеській (3315), Дніпропетровській (2446) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 305 смертей внаслідок коронавірусу.

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