На Харківщині COVID-19 виявили у понад 1300 людей

На Харківщині виявили 1354 випадки коронавірусу за добу, 644 людини одужали. До статистики внесли відомості про дев'ять смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 293 771 людина, 15 лютого повідомили в обладміністрації.
"247 227 випадків одужання, 39 801 випадок під медичним спостереженням, 6743 випадки летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 737 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 120;
- Чугуївський — 109;
- Куп'янський — 60;
- Ізюмський — 97;
- Лозівський — 79;
- Красноградський — 89;
- Богодухівський — 63.
Читайте також: Куди звертатися хворим на COVID: "гарячі лінії" на Харківщині
Минулої доби в Україні виявили 29 724 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4584), Одеській (3315), Дніпропетровській (2446) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 305 смертей внаслідок коронавірусу.