"Я знав як діяти". Подробиці порятунку двох рибалок у Сєвєродонецьку

Це не подвиг, а звичайна відповідальність. Так про свій вчинок каже капітан служби цивільного захисту ДСНС Луганщини Сергій Мельник. 12-го лютого у Сєвєродонецьку він врятував двох рибалок. Ті провалилися в ополонку на Чистому озері.

Як розповів Суспільному Сергій, в той день він був не на службі. Близько 13-ї години чоловік гуляв зі своїм тримісячним первістком. Каже, крики почув ще з іншого боку вулиці.

"Спершу за деревами не було видно, побачив речі стоять. Потім сюди спустився, ближче до озера, до берега. І побачив що вони в ополонці двоє", — розповів Сергій.

Суспільне Донбас Місце, де провалились рибалки

Інших людей, каже чоловік, поряд не було. То ж одразу зателефонував «101» та самотужки кинувся на порятунок. Для чого використав велику гілку та бур рибалок.

"На той стороні (озера — ред.) знаходилась машина і двоє хлопців, які побачили, що я почав їм допомагати. Поки вони бігли, я витягнув одного чоловіка, того що більший трошки був і ближче знаходився сюди до краю. Інший залишався ще в ополонці. Потім коли прийшов ще один хлопець, ми вже витягнули іншого чоловіка", — розповів Сергій.

Все сталося так швидко, говорить Сергій, що із врятованими рибалками навіть не встиг і познайомитись.

"Вони були трішки схвильовані такою ситуацією. Кожен з нас би переживав, чи спасеться чи ні. По всіх керівних документах людина може знаходитись 5-7 хвилин (у крижаній воді — ред.). А вони знаходились близько п'яти хвилин", — каже Сергій.

Потім, говорить Сергій, рибалок передали рятувальникам і медикам "швидкої".

"Виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Коли бригада вже прибула на місце події, обидва чоловіка знаходились вже в сухому одязі. Були в стані переохолодження. Далі проведено подальше зігрівання. Доставлені до приймального відділення лікарні. А далі, як з’ясував диспетчер наш, диспетчер 103, обидва чоловіка були відпущені додому", — повідомила Суспільному завідувачка навчально-тренувального відділу Луганського центру екстреної медичної допомоги Тетяна Тісман.

Як розповів Суспільному Сергій Мельник, йому 29 років, шість з яких він служить у лавах ДСНС. Зараз чоловік обіймає посаду начальника транспортно-господарської частини.

"Я знав як діяти, тому що це ми проходимо постійно на навчаннях. Це громадська позиція, кожен з нас повинен допомагати іншому, ближньому", — додав Сергій.

Що відомо

За даними ДСНС Луганщини, від початку року в Луганській області потопельників не було.

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