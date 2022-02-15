Без опадів та з позначкою плюс удень. Прогноз погоди в Україні на 15 лютого

В Україні 15 лютого очікується малохмарна та суха погода. Удень можна очікувати на +3..+8°C тепла, однак на Півночі та Сході синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це Укргідрометцентр.

"Без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с", – ідеться у повідомленні синоптиків.

На заході й півночі та в центрі України стовпчик термометра вдень коливатиметься в межах від +3 до +8°C – вночі ж до 7 градусів морозу на Сумщині та до -3°C на Львівщині.

На сході тим часом денна температура перебуватиме в межах +5..+6°C – у всьому регіоні буде малохмарно, вітер дутиме помірний, переважно з Південного сходу.

На півдні буде не набагато тепліше — в середньому від +6°C удень, однак вночі очікуються морози від 3 до 5 градусів. У Криму також — хмарно з проясненнями вдень до 6 градусі тепла – вночі 3 градуси морозу.

У Києві вдень синоптики прогнозують +4..+6°C, а вночі — -4..-6°C, без опадів і з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Що відомо

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

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