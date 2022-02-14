Під Мюнхеном зіштовхнулися два поїзди: щонайменше один загиблий і 14 поранених

У громаді Шефтларн, що на південному заході німецької федеральної землі Баварія, ввечері 13 лютого зіштовхнулися два регіональні поїзди. У результаті загинула щонайменше одна людина, а ще 14 зазнали поранень.

Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася близько 16:40 за місцевим часом. В обох поїздах, які зіштовхнулися, перебували близько 95 людей. Один із очевидців розповів, що один із поїздів наїхав ззаду.

Поліція Мюнхена повідомила, що на місці перебувають численні екстрені служби. Оператор залізниці зазначив, що перекрив рух на ділянці, де сталася аварія, і почав екстрену заміну колії.

Про попередню кількість жертв зіткнення поїздів Bild додатково повідомили в поліції. За даними видання, оператора одного з поїздів довелося визволяти з-під завалів.

Востаннє подібний інцидент на залізниці в Баварії стався в серпні 2021 року. Тоді два поїзди помилково опинилися на одній колії, але встигли вчасно загальмувати й уникнути зіткнення.

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