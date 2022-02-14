Миколаївці підтримують земляка, який має виступити на Олімпіаді у Пекіні

У Миколаєві розмістили зовнішню рекламу з підтримкою фристайліста Олександра Абраменка в Олімпійських іграх 2022, які відбуваються у Пекіні. З 16 лютого працюватиме фан-зона з нагоди виступів фристайлістів за звання Олімпійського чемпіона.

Про це кореспондентам Суспільного розповів перший заступник голови Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області Вадим Кучмій.

За словами Вадима Кучмія, розміщення реклами на сітілайтах та відеозвернення робиться задля популяризації олімпійських видів спорту, зокрема фристайлу.

"Ми залучили наших відомих миколаївських учасників, і призерів, і чемпіонів Олімпійських ігор до підготовки відеоматеріалу в підтримку нашого спортсмена Олександр Абраменка. Розробили дизайн сітілайтів для зовнішньої реклами, яка зараз по вулиці Соборній розміщена і періодично показується для наших містян, щоб вони також розуміли, хто у нас розвиває спорт, хто наші спортивні герої", — сказав Вадим Кучмій.

Фото: Олександра Пана/Суспільне Миколаїв Сітілайт на підтримку Олександра Абраменка

Як розповів Вадим Кучмій, у Миколаєві розміщені п’ять сіті-лайтів на олімпійську тематику. Окрім цього, навпроти Соборної площі на великому екрані транслюється звернення з підтримкою Олександра Абраменка від колишніх учасників олімпійських ігор. 16 лютого у концерт-холі "Юність" з 12-ої години буде організована фанзона з нагоди виступу Олександра Абраменка в Олімпійських іграх з лижної акробатики.

Фото: Олександра Пана/Суспільне Миколаїв На великому екрані демонструють звернення з підтримкою Олександра Абраменка

“Ми запросили новостворену дитячу школу юних спортсменів з фрістайлу, де займаються у нас понад 50 юнаків та дівчат, працюють три тренери. Ми також запросили їх до цієї олімпійської фан-зони. Під час заходу буде показано на великому екрані концерт-холу документальний фільм про Олександра Абраменка, про його спортивні звитяги і про золоту медаль, яку здобув він у Пхьончхані", — розповів Вадим Кучмій.

За словами Вадима Кучмія, рекламу виготовили і показують на безоплатній основі. Закінчиться акція 20 лютого у день завершення Олімпійських ігор.

Що відомо

Кваліфікаційні змагання з фристайлу серед чоловіків в Олімпійських іграх у Пекіні розпочнуться 15 лютого о 13:00 за київським часом, а фінальні відбудуться 16 лютого.

У кваліфікаційних стрибках має взяти участь миколаївець Олександр Абраменко.

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