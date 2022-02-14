У Полтаві протестували водії таксі з вимогою підвищити ціни на послуги

У Полтаві 14 лютого водії таксі влаштували протест проти низьких тарифів на перевезення. Про цю одноденну акцію домовилися через соцмережі, сказав Суспільному таксист Максим Пшеничний.

Частина машин служб таксі 14 лютого не виїхала на роботу. Крім того, десяток водіїв близько 17-ї години на знак протесту зібралися біля одного з торгівельних центрів Полтави. Так хотіли спонукати служби таксі до збільшення тарифів на понад 10 гривень, каже Максим Пшеничний.

"Всі їздять на іномарках, їх також потрібно ремонтувати. Вимоги служб піднімаються, а тарифи залишаються тими самими. В службах коливається мінімальний тариф від 30 до 35 гривень. Ми хочемо, щоб служби підіймали тарифи, а не тільки комісію", — каже водій таксі Максим Пшеничний.

За його словами, ціну на перевезення треба підвищити, зокрема, тому, що зросла вартість палива, ремонту та запчастин для авто.

"Ми вважаємо, що якоїсь там проблеми суттєвої зараз немає. Зростає дизельне паливо, зростають інші види палива, крім газу. Ми будемо іти назустріч, ми будемо в деяких містах підвищувати тарифи. Наприклад, у Києві ми вже підвищили тарифи. І суть цієї проблеми не в тому, що ми не хочемо підвищувати тарифи. Є конкуренція, є інші компанії. Є ринок і кожен встановлює свої ціни", — говорить операційний директор компанії «Tech/Uklon» Сергій Смусь.

Через те, що частина машин не виїхала на роботу, вартість послуг таксі була вищою, ніж зазвичай, каже полтавка Любов Борнуковська.

Фото: Суспільне Полтава Любов Борнуковська, полтавка

"Для мене це було несподіванкою, тому що я не почула оператора, коли вона озвучувала ціну. Коли вже сіла в таксі, бо я дуже поспішала, ціна була 82 гривні. На 30 гривень дорожче. Я подумала, що сьогодні понеділок і це пов’язано з тим, що мало машин. Я насправді не знала, що вони страйкують. Просто розрахувалась і пішла", — говорить полтавка Любов Борнуковська.

За словами водія таксі Максима Пшеничного, якщо служби таксі не задовольнять вимоги водіїв, то вони влаштовуватимуть акції повторно. 14 лютого вони відбулися і в інших містах України та у столиці.