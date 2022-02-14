Дитяча, наукова, художня та навчальна – таку літературу з 1 лютого дарували мешканці Сумщини обласній бібліотеці. Там, цьогоріч вперше стартував челендж «Бібліотеці – книга, вам подяка» до Міжнародного дня дарування книг.

У Сумській обласні науковій бібліотеці поповнюють фонди дарунками від читачів. Приносять як твори класичної літератури, так і книги сучасних авторів, нові видання та вживані, а за це отримують лист подяки. Дарують бібліотеці свої напрацювання і науковці. Кількість дарованих екземплярів ще не підраховували. Нині їх обліковують.

Мають у фондах і раритетні видання, подаровані бібліотеці раніше. Такі книги зберігаються окремо. Серед них прижиттєве видання «Енеїди» Івана Котляревського 1798 року.

Челендж має завершитися 14 лютого, втім, за бажання приносити книги можна й надалі.

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