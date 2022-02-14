logo logo
Підвищену зарплатню медикам Сумської обласної лікарні виплатять протягом тижня
МЕДИЦИНАРегіони

Підвищену зарплатню медикам Сумської обласної лікарні виплатять протягом тижня

Олена Рашевська Катерина Ворона
·
Підвищену зарплатню медикам Сумської обласної лікарні виплатять протягом тижня

Заборгованість перед медиками за січень має Сумська обласна лікарня, там обіцяють виплатити нову, підвищену зарплату протягом тижня. Суспільному про це повідомив директор лікарні — Володимир Горох.

Чоловік зазначив: "Ми в січні виплатили 65% від підвищеної заробітної плати середньому медичному персоналу і лікарям. Сумарно це 9 млн грн. Це були кошти виключно, які були на рахунках лікарні, ті кошти, які ми заробили й отримали від НСЗУ ще у 2021 році". За інформацією Володимира Гороха, 14 лютого їм підписали платіжку на 17 млн грн, які лікарня має отримати впродовж тижня.

Як розповів Володимир Горох, обласна лікарня підписала договір з НСЗУ тільки минулої п’ятниці, однією з останніх, оскільки є найбільшою в області та має отримати найбільше фінансування – 300 мільйонів гривень за 21 пакет послуг.

Читайте також

  • Заборгованість по зарплатні у лікарні Св.Зінаїди у Сумах виплатять 15 лютого – НСЗУ

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди