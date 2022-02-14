14 лютого представниця НСЗУ Вікторія Мілютіна повідомила Суспільному, що заборгованість по зарплатні у дитячій лікарні виплатять 15 лютого.

Директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна зазначила: "Сьогодні гроші лікарні Святої Зінаїди відправлені в казначейство, вони знаходяться в казначействі. Завтра в другій половині дня лікарня гроші отримає на рахунки".

Що відомо

11 лютого обіцяли, що зарплату за січень працівникам Сумської дитячої лікарні можуть виплатити 14 лютого.

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