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Заборгованість по зарплатні у лікарні Св.Зінаїди у Сумах виплатять 15 лютого – НСЗУ
МЕДИЦИНАРегіони

Заборгованість по зарплатні у лікарні Св.Зінаїди у Сумах виплатять 15 лютого – НСЗУ

Олена Рашевська Катерина Ворона
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Заборгованість по зарплатні у лікарні Св.Зінаїди у Сумах виплатять 15 лютого – НСЗУ Суспільне Суми

14 лютого представниця НСЗУ Вікторія Мілютіна повідомила Суспільному, що заборгованість по зарплатні у дитячій лікарні виплатять 15 лютого.

Директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна зазначила: "Сьогодні гроші лікарні Святої Зінаїди відправлені в казначейство, вони знаходяться в казначействі. Завтра в другій половині дня лікарня гроші отримає на рахунки".

Що відомо

  • 11 лютого обіцяли, що зарплату за січень працівникам Сумської дитячої лікарні можуть виплатити 14 лютого.

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