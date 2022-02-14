Майстер з Рівненщини розповів та показав, як виготовляв болотохід

Інженер Анатолій Павлович зі Старого Села, що на півночі Рівненщини, власноруч змайстрував болотохід. На це витратив дев'ять місяців, розповів майстер Суспільному. За основу він взяв раму і мости від вантажівки ГАЗ-66, а коробку передач та двигун – від Mercedes. Протягом тижня майстер разом із друзями тестує свій транспорт.

Свого "Тритона" майстер Анатолій Павлович перевіряє на болотах за Старим Селом. Каже, Суспільне запросив на четвертий етап випробувань. Зараз він розганяє транспорт до максимальних 40 кілометрів на годину. Хоча на практиці варто їздити повільніше.

Фото: Суспільне Рівне

Майстер акцентує, що долав на болотоході канави глибиною два метри двадцять сантиметрів. Адже повітрозабірник розташовував якнайвище. Керування болотоходом аналогічне іншим вантажівкам. Електрику провів сам – окрім різних приладів, передбачив прикурювач і зарядку для USB.

"Оце зараз увімкну понижену, перша понижена – найповільніша передача. Найгірше болото треба переїжджати на дуже повільній швидкості. На даному автомобілі стоїть два радіатори й три вентилятори. Один вентилятор крутиться постійно з двигуном і два додаткових реле", – розповідає Анатолій Павлович.

Майстер розповідає і про особливості кузова – люк у даху та фаркопф для буксирування автомобілів. Про враження й острах їзди бездоріжжям каже так:

"А чого має бути страшно? Я ж його сконструював, я впевнений у ньому. Перекинеться – то перекинеться, хлопці є поруч – хлопці допоможуть. Є лебідка, якщо загрузнемо – витягну, якщо буде за що вчепитися. Покататися їм ніхто не дасть, бо це така техніка, що треба ще навчати нею їздити", – пояснює майстер.

Фото: Суспільне Рівне

У його майстерні стоїть до десяти верстатів. До виготовлення болотохода умілець вже змайстрував собі тут квадроцикла. А також у вільний час лагодить техніку для місцевих.

"Щось свердлимо, щось підточуємо. Щось треба десь просвердлити при виготовленні деталей – так що багато свердління, "токарки". Бо підвіска в мене передня саморобна. Втулки під сайлентблоки запресувати – прес", – продовжує Анатолій Павлович.

Племінник майстра Вадим Пишняк називає його людиною з "золотими руками".

"Немає такої роботи, якої він не міг би зробити. Тут застосовані такі запасні частини, які є багато на Україні, не коштують великих грошей. Ця техніка буде в ремонті не така дорога. Двигун стоїть теж стоїть надійний, німецький Mercedes. Він буде добре працювати і довго", – каже Вадим Пишняк.

Анатолій Павлович підтверджує, що зробив "Тритона" з доступних запчастин, які часто викидають та здають на металолом.

"З ГАЗ-66 – рама, мости, передній-задній, роздаткова коробка, лебідка і частина кабіни. Все решта – окремо. Колеса МАЗ-537, так званий "Ураган". Це військова техніка радянського виробництва 60-70 років. Раніше така техніка стояла на озброєнні: якісь ракети возили, танкові тягачі", – пояснює майстер.

Робив болотохід заради адреналіну та щоб не сидіти без діла, каже Анатолій. Поки що на транспорті можна їздити лише полями. Але майстер хоче його сертифікувати, аби рухатися і дорогами області.

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