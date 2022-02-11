Інформацію про затримку зарплати працівникам Сумської дитячої лікарні озвучила на апаратній нараді начальниця управління охорони здоров’я міської ради Олена Чумаченко.

За словами Олени Чумаченко, дитяча лікарня — єдиний медичний заклад, працівники якого поки не отримали підвищені зарплати. Усього заборгованість у цій лікарні становить понад п'ять мільйонів гривень.

Про те, що зарплатня має бути 14 лютого, Суспільному повідомила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

За словами директорки лікарні Вікторії Бугаєнко, аванс працівникам виплатили з резервних коштів минулого року. Ця ситуація сталася з тої причини, що заклад уклав договір з Національною службою здоров’я України лише 9 лютого. "В основному така ситуація склалася саме в дитячих лікарнях. Тому що дитячі лікарні багатопрофільні і не мають тих пріоритетних пакетів, які мають дорослі лікарні. Пріоритетні пакети – це ті пакети, за якими іде посилене фінансування: це пологи і період неонатології. У нашому закладі, на жаль, таких пакетів немає, тому що ми таких послуг не надаємо. Тому ми опиняємось не в кращій ситуації", – розповіла директорка лікарні св. Зинаїди. За словами Вікторії Бугаєнко, минулого року в закладі теж склалася така ситуація. Тоді лікарня брала позику в міському бюджеті, згодом її повернули.

Директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна розповіла, що у деяких закладах виникла затримка в укладенні договорів тому, що деяка документація цих закладів закінчувалась в січні 2022 року. Тому заклади переукладали договори зі своїми підрядниками, надали департаменту ці документи, у тому числі й лікарня св. Зінаїди, на початку лютого. "Зараз договір в лікарні вже є, відправляється сьогодні звіт у заклад, і гроші в лікарні будуть в понеділок".

За словами заступниці голови Сумської облдержадміністрації, зараз в дитячій лікарні працює відповідна комісія, яка сформована міською радою. "Ми дійшли згоди, що якщо заклад буде бачити, що вони в певний термін не встигають виплатити заробітну плату, ця сума буде виділена з міського бюджету. Зробимо так для того, щоб повністю розрахуватися з працівниками цієї лікарні по заробітній платі", – наголосила заступниця голови ОДА.

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