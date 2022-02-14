Головне, щоб не було війни. Таке побажання на свій сторічний ювілей загадала Ганна Тищенко з Жадового, що на Семенівщині. Друга світова забрала у неї коханого чоловіка та батька. Теперішні новини про повномасштабне вторгнення Росії змушують її знову переживати минуле і боятися за життя рідних.

Наразі жінка живе сама, може приготувати собі їжу, розтопити піч. Двічі на день її відвідує сусідка.

"Виходить вона і на вулицю. По вулиці походить. А то сама ж ще грубу протопить. Коли вправлюсь, то затоплю, а так сама затопить. На піч залазить – піч висока, сама залазить. І все пам’ятає і все знає", – розповідає сусідка Віра Лагун.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сусідка Віра Лагун

Сама бабуся про себе каже, що ноги вже погано тримають, а руки ще працюють, звичні:

"У 20 років дівкою була – і за орача на коні орали, і за косаря – косою косили, у копи клали, копи возили, молотарка була – молотили. Вельми важко працювала у молоді роки. А зараз що, всім ловко, і мені – ловко. Багато вельми роботи переробила. І ще душа тримається".

ФОТО: Суспільне Чернігів Ганна Тищенко

Війна розділила життя Ганни Тищенко на дві частини: до і після. У 43-му вийшла заміж, щасливо прожила 8 місяців. Потім її Іван пішов на фронт – більше не повернувся.

ФОТО: Суспільне Чернігів Чоловік Ганни Іван

На вішаку вишита нею її весільна сорочка, поруч – скатертина весільна. Береже їх, як згадку про найщасливіші дні свого життя.

"Не забуду ніколи. Жили так, що й не вигадаєш. Свекруха так заздрила: "Як ви, діточки, добре живете". А війна розділила", – каже Ганна Тищенко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Весільна сорочка

Вона народила хлопчика, але той помер від запалення легень. Любов до чоловіка так і пронесла через своє життя. Залишилась зі свекрухою на понад 30 років.

Зі свекрухою жодного разу не посварилася:

«Ми жили так, що я й не знаю: і рідна мати не потрібна».

Останнім часом багато новин про загрозу вторгнення Росії, каже сусідка Віра Лагун. То цю тему обговорюють разом.

"Навіщо вона, та війна. Гірше у світі не треба. Щоб її не було – таке горе. Я так пережила війну, що не знаю, як я залишилася", – говорить столітня ювілярка.

ФОТО: Суспільне Чернігів Жителька Чернігівщини святкує 100 років

Зараз її рід – це троє племінників, шестеро онуків і одна правнучка.

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