На Закарпатті 13 лютого стався зсув снігу й каміння на дорогу. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг в області.

Сталося це на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів" поблизу урочища Кузій. На місце зсуву виїхала підрядна організація "ПБС", яка розчистила шлях. Проїзд автомобілів на цьому відрізку траси вільний. Ніхто не травмувався, — йдеться у повідомленні.

Фото: Служба автомобільних доріг | Facebook

Також прибирали наслідки зсуву снігу поблизу села Ділове. Снігові лавини були об’ємом 130 та 260 кубічних метрів. Рух транспорту був тимчасово призупинений, поки дорогу розчищали.

У Службі автомобільних доріг повідомляють, що через прогнози ожеледиці на дорогах працювали 45 спецмашин. "Наразі усі автошляхи Закарпаття проїзні, у тому числі і перевали. Покриття місцями мокре", — йдеться у публікації.

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