Рятувальників на пожежу, яка трапилася у селі Романів Луцького району, викликали сусіди. Вони ж допомагали гасити вогонь, — розповіла Суспільному жителька села Романів Марія Мельничук.

Жінка каже: пожежу першим помітив її чоловік. Він разом із загиблим 24-річним сусідом Костянтином вранці мали їхати на роботу в Луцьк.

"Ми думали, що хоч Костик (чоловік, що загинув - ред.) живий, бо Наташка (загибла 53-річна жінка - ред.) то й так було зрозуміло, що не жива. Бо на ліжку, де вона лежала, був вогонь. Мій чоловік викрутив воду, пару відер заніс і воно потухло", — говорить Марія Мельничук.

Суспільне Волинь

На місце пожежі жінка викликала рятувальників. З її слів, у будинку було повно диму.

Вогонь знищив меблі, диван та речі домашнього вжитку, каже речник обласного управління ДСНС Володимир Нестеров. Попередня причина смерті власників будинку – отруєння чадним газом."Ймовірніше за все лихо трапилося через необережність при курінні в нетверезому стані", — зазначив Володимир Нестеров.

Володимир Нестеров каже: у селі Романів Луцького району у зимовий період сталося дві пожежі, у яких загинуло троє людей.

Що відомо

У селі Романів Луцького району вранці 14 лютого трапилася пожежа. Під час неї зайнявся будинок та загинули двоє людей, матір та син, які там жили.

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