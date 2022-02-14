Мати та син загинули у пожежі на Волині

У селі Романів Луцького району під час пожежі у будинку загинули двоє людей, — про це Суспільному розповів начальник сектору обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров.

Будинок загорівся вранці 14 лютого. Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Першотравневій у селі Романів.

Рятувальники на місці пожежі виявили тіла двох людей: власниці будинку 1969 року народження та її 24-річного сина.

Вогонь знищив меблі, диван та речі.

Будинок був заповнений густим димом, — каже Володимир Нестеров. З його слів, ймовірна причина пожежі – необережне куріння.

Вогонь ліквідували о 07:45.

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