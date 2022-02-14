На Полтавщині вбили чоловіка

Жителя села у Глобинській громаді, що на Полтавщині, підозрюють в убивстві людини. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

13 лютого 57-річного чоловіка у його будинку в селі Пустовійтове мертвим знайшов племінник. Він і викликав поліцейських, каже речник.

Фото: Поліція Полтавщини Фото з місця події

У вбивстві підозрюють 52-річного місцевого жителя. Чоловіки були знайомі, 13 лютого між ними виник конфлікт, після цього підозрюваний наніс іншому чоловікові смертельні ушкодження, каже Юрій Сулаєв.

Місцевого жителя затримали того ж дня і повідомили йому про підозру.

Поліція цю справу розслідує за частиною першою статті "Умисне вбивство". Санкція – позбавлення волі на строк від семи до 15 років.