logo logo
На Полтавщині вбили чоловіка
ПОЛІЦІЯСМЕРТЬРегіони

На Полтавщині вбили чоловіка

Катерина Зозуля
·
На Полтавщині вбили чоловіка Фото: Поліція Полтавщини

Жителя села у Глобинській громаді, що на Полтавщині, підозрюють в убивстві людини. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

13 лютого 57-річного чоловіка у його будинку в селі Пустовійтове мертвим знайшов племінник. Він і викликав поліцейських, каже речник.

На Полтавщині вбили чоловікаФото: Поліція Полтавщини

Фото з місця події

У вбивстві підозрюють 52-річного місцевого жителя. Чоловіки були знайомі, 13 лютого між ними виник конфлікт, після цього підозрюваний наніс іншому чоловікові смертельні ушкодження, каже Юрій Сулаєв.

Місцевого жителя затримали того ж дня і повідомили йому про підозру.

Поліція цю справу розслідує за частиною першою статті "Умисне вбивство". Санкція – позбавлення волі це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування.на строк від семи до 15 років.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди