Білосніжка і Капелюшник з Рівного відзначили "паперове весілля"

14 лютого, у День святого Валентина акторське подружжя з Рівненського театру ляльок відсвяткувало своє "паперове весілля". Пара разом зі своїми колегами одягла костюми казкових героїв та святковою ходою усі вирушили від театру до відділу РАЦСу. Там подружжя урочисто відзначило дворічний ювілей шлюбу.

Олексій та Юлія – актори Рівненського академічного театру ляльок.

14 лютого, у День всіх закоханих, вони святкують дворіччя одруження.

Фото: Суспільне Рівне

З цієї нагоди урочистою ходою пройшлися від театру до місцевого РАЦСу.

Фото: Суспільне Рівне На фото Юлія Гольонко та Олексій Причепа

"Це "паперове весілля". Тому наша художниця придумала аксесуари. В нас майже все з паперу – це і шлейф мій. Він з афіш нашого театру. Тут образ і Білосніжки і вінок український. Це вже – як символ України, символ весни, яку всі хочуть і яку всі чекають", – розповідає наречена Юлія Гольонко.

Фото: Суспільне Рівне

Потому всі учасники церемонії зайшли до відділу РАЦСу, аби подружжя акторів змогло засвідчити свої обітниці, які дали два роки тому.

Фото: Суспільне Рівне

Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в області Оксана Сальчук каже, пам'ятає той день, коли Олексій та Юлія взяли шлюб.

"Таке гарне свято на 14 лютого, вони дізналися про нашу започатковану традицію – "Кохання поза часом", і скористалися нашим запрошенням прийти, одружитися, і засвідчити. І вони так само приходили гарно всім колективом. Видно, що ляльковий театр дуже дружить", – розповіла Оксана Сальчук.

Фото: Суспільне Рівне

Як розповіли колеги Олексія та Юлії, задоволення від "паперового весілля" отримали всі, особливо діти подружжя.

Що відомо

Всеукраїнську акцію "Кохання поза часом" Міністерство юстиції України організовує п’ятий рік поспіль. Загалом по області цього дня планувало одружитися 12 пар молодят, з них безпосередньо у Рівному зареєструють шлюб 9 пар. Торік у День святого Валентина у відділах ДРАЦС області офіційно зареєстрували 39 шлюбів.

Учасниками акція "Кохання поза часом – 2022" будуть 42 відділи ДРАЦС у всіх областях України. Їх перелік можна переглянути на сайті Міністерства юстиції.

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