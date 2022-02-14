На хабарі затримали посадовця Ковельської РДА на Волині. Що відомо

У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації 14 лютого затримали на хабарі посадовця Ковельської районної адміністрації. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Як стало відомо Суспільному з власних джерел, затриманий – заступник голови Ковельської райдержадміністрації Дмитро Красносельський.

За що затримали посадовця

Зі слів речниці Нацполіції області, посадовець вимагав та отримав від керівника одного із підприємств 4 тисячі доларів США.

"У таку суму посадовець оцінив свої послуги у лобіюванні інтересів підприємства, зокрема, сприяння надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу., – зазначили на сайті Нацполіції області.

Гроші наразі вилучили. Запобіжний захід затриманому обиратимуть після оголошення йому про підозру в отриманні хабаря. Зі слів Ольги Бузулук, йдеться про "зловживання впливом". В разі доведення вини посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Що розповіла керівниця затриманого

За коментарем Суспільне звернулося до керівниці затриманого – голови Ковельської райдержадміністрації Ольги Черен. Зі слів посадовиці, її заступник зранку повідомив працівників відділу кадрів, що хоче звільнитися.

"Я заступників не контролюю зранку до вечора. Він написав заяву, сказав, що йому потрібно у Луцьк. Я звідки знала, що таке може статися? Мені інші працівники повідомили про це все", – розповіла Ольга Черен.

Зі слів керівниці РДА, її заступник до травня 2021 року виконував обов'язки голови Маневицької РДА, після чого був призначений заступником Ковельської райадміністрації.

На разі Суспільному не вдалося зв"язатися із затриманим, аби отримати його коментар.

Що відомо

Згідно з декларацією Дмитра Красносельського, яку він подав у 2021 році, у власності посадовця є дві квартири загальною площею 132 квадратних метри. Одна із них знаходиться у Києві, інша – в Луганську. Також Красносельський задекларував грошові активи: понад 290 тисяч доларів США та 280 тисяч гривень.

Дмитро Красносельський народився 2 травня 1979 року в місті Луганську. З 1996-го до 2012 року працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році очолював Кремінську РДА в Луганській області. З вересня 2020 року Дмитро Красносельський працював заступником голови Маневицької РДА, а з травня минулого року став заступником голови Ковельської райдержадміністрації.

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