Глухівчанин Андрій Степанов став чемпіоном України з паверліфтингу

13 лютого в Коломиї стартував чемпіонат України з паверліфтингу. У перший день змагань глухівчанин Андрій Степанов у ваговій категорії 74 кілограми став чемпіоном України.

Сума переможця - 705 кг (270 кг присідання, 180 кг жим лежачи та 255 кг станова тяга). Андрій стає чемпіоном України другий рік поспіль. Чемпіонат є відбірковим на міжнародні змагання 2022-го року. Андрій виборов право представляти Україну на чемпіонаті Європи з паверліфтингу, який відбудеться 5-8 травня в Чехії.

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